МИД Греции заявил, что РФ внесла решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Россия внесла определяющий вклад в успех греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов, это один из элементов, связывающих Грецию с Россией. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис, выступая в пятницу на торжественной церемонии открытия Года истории Россия - Греция, которая прошла в Афинах.

"Есть много вещей, которые нас связывают с Россией, - сказал Варвициотис. - Год истории Россия - Греция совпадает с особенно символичным для нашей страны 200-летием начала борьбы за независимость Греции, и он нацелен на то, чтобы продемонстрировать эти исторические связи".

По словам дипломата, "нет никакого сомнения в том, что Россия внесла определяющий и решающий вклад в успех греческой борьбы за независимость, которая организовывалась и координировалась греческими общинами в Российской империи". "Штаб-квартира организации "Филики Этерия" (тайное общество греков в начале XIX века, целью которого было создание независимого греческого государства) находилась в Одессе. Оттуда начался путь свободы Греции", - сказал замминистра.

Он отметил, что Россия почтила Грецию присутствием премьер-министра РФ Михаила Мишустина на празднованиях, которые состоялись 25 марта и были посвящены 200-летию начала национально-освободительной борьбы.

По словам Варвициотиса, преподавание греческого языка и культуры в России сближает две страны. "Нас многое связывает, и мы многое хотим подчеркнуть в рамках совместной инициативы по проведению Года истории. Сейчас, когда мы выходим из пандемии, будут контакты с физическим присутствием, продолжится культурный обмен между странами", - заявил первый замминистра.

Он добавил, что Греция рассчитывает на поддержку России по разным вопросам, в частности, по вопросу превращения турецкими властями бывшего христианского храма Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, а также завершения переговоров о возвращении архивов греческих еврейских общин, которые были похищены нацистами в годы Второй мировой войны и в настоящее время находятся в России.

Визит Мицотакиса в Москву

"Мы надеемся, что в конце года состоится визит премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Москву, и мы хотели бы, чтобы в ходе визита были решены многие остающиеся нерешенными вопросы двусторонних отношений, и Год истории Россия - Греция завершится торжественной церемонией. Наша задача в том, чтобы подготовить этот визит, который ознаменует оживление наших отношений", - сказал первый замминистра иностранных дел Греции.

Председатель греческой части оргкомитета Года истории Россия - Греция в 2021 году, президент Греческого фонда парламентаризма Эванфис Хадзивасилиу подчеркнул, что связи между двумя народами насчитывают более тысячи лет. "Я думаю, что не было более подходящего момента для того, чтобы вспомнить и отдать дань этим связывающим узам, чем год свободы греков, свободы, которая многим обязана России", - заявил он. "Конечно, наши страны разные. Греция - небольшая страна, а Россия - великая страна, одно из государств, которые держат в своих руках судьбы всего мира. Но эти различия делают еще более почетным для нас то, что Россия отпраздновала вместе с нами час нашей свободы", - сказал Хадзивасилиу.

Помощник президента РФ, председатель российской части оргкомитета Года истории Владимир Мединский отметил, что уже много говорилось о том, какую помощь оказали Российская империя, русские добровольцы и греческая община в России 200 лет назад Греции, чтобы она добилась независимости от Османской империи. "Обращу внимание, что многие греки достигли высших постов в Российской империи. Я напомню, что спустя 30 лет во время вторжения англо-франко-турецких войск в Крым, во время Крымской войны, среди защитников Севастополя был отдельный греческий легион. Это была очень храбрая воинская часть, которая состояла как из греков, живших в Крыму, так и греческих добровольцев, приехавших из Греции", - сказал Мединский, добавив, что в Крыму установлен памятник грекам.

Совместные мероприятия в 2022 году

"Мы говорили, что в связи с большим количеством мероприятий, которые будут проводиться в рамках Года [истории], в связи с тем, что сложная эпидемиологическая ситуация заставляет нас некоторые мероприятия переносить, нам не стоит связывать этот год общей истории с календарным годом и завершать его, подводить черту в конце года, - продолжил Мединский. - Было бы разумно продлить мероприятия и на следующий год. Что, безусловно, позволит решить задачу, которую поставили нам президент России и премьер Греции, - сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о нашей общей истории".

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, координатор Года истории с российской стороны Михаил Швыдкой сказал, что они вместе с греческим координатором, спецпредставителем премьер-министра Греции, бывшим послом Греции в России Илиасом Клисом стали "ветеранами перекрестных годов" двух стран. "Греция была единственным гостем Московской международной книжной ярмарки, которая состоялась в разгар пандемии, и представила замечательную библиотеку современной греческой литературы", - отметил Швыдкой.

По его словам, нынешний Год истории свидетельствует, что у народов двух стран имеется огромный взаимный интерес друг к другу. "Программа года уже сейчас насчитывает более 200 мероприятий. И очень важно, что в нашем случае история не разводит народы, а объединяет их", - сказал Швыдкой. Он сообщил, что программа "Умницы и умники" на российском телевидении планирует подготовить цикл программ, посвященный греческой истории.