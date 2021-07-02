Лукашенко: дело о геноциде белорусов в годы войны предъявит миру новые факты

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возбужденное Генпрокуратурой страны уголовное дело о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны предъявит миру новые факты с именами и видеодокументами. Об этом он сказал в пятницу на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

"Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами", - заявил Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА. По словам президента, в настоящее время Белоруссия столкнулась с феноменом отложенного действия коллаборационизма. "Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны. Скажу больше: мы столкнулись с феноменом отложенного действия коллаборационизма в реалиях нашего времени", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что "попытки оккупации Белоруссии в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой". "Посмотрите: как и 80 лет назад, мы слышим о "новом порядке" от таких же носителей "европейских ценностей". Во главе те же западные элиты", - обратил внимание Лукашенко. Он подчеркнул, что в сопредельных государствах, да и в самой Белоруссии выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу. "Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей", - отметил Лукашенко.

Глава государства сказал, что белорусские власти долго молчали, "не хотели задеть чувства дружественных народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников, таких как литовские "лесные братья", бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси". "Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать", - сказал Лукашенко.