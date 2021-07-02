В Белоруссии возбудили дисциплинарное производство в отношении адвоката Бабарико

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Адвокат экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский сообщил, что коллегия адвокатов в Минске возбудила против него дисциплинарное производство после судебных прений.

"Сегодня вечером совет Минской городской коллегии адвокатов возбудил в отношении меня <...> дисциплинарное производство", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Лаевский пояснил, что в судебных прениях в защиту Виктора Бабарико он "обосновал отсутствие признаков преступления "получение взятки" в действиях других обвиняемых, высказал несогласие с их позицией и заявил о необходимости их оправдания".

"Об этом же говорил в своих показаниях мой подзащитный, чью позицию я как защитник поддерживал и отстаивал. Делал это добросовестно и принципиально", - сказал Лаевский. При этом он указал, что оспаривать позицию других участников процесса, особенно если она используется для обвинения его подзащитного, ни закон, ни правила профессиональной этики не запрещают.

Верховный суд Белоруссии завершает судебное следствие по уголовному делу в отношение экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и еще 6 обвиняемых. Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Он вину не признал и считает, что уголовное преследование политически мотивировано. Оглашение приговора ожидается 6 июля.