В ДНР сообщили, что три жилых дома на западе Донецка повреждены огнем ВСУ

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в пятницу поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив три дома. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.

Как сообщает агентство, обстрел был зафиксирован в 19:30, огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ города Красногоровка. В направлении поселка Старомихайловка произведено два выстрела из станкового противотанкового гранатомета, применялись пулеметы. Отмечаются повреждения кровли и оконных блоков в трех домах.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.