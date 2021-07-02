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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что три жилых дома на западе Донецка повреждены огнем ВСУ

Огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ города Красногоровка

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в пятницу поселок Старомихайловка на западе Донецка, повредив три дома. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, передает Донецкое агентство новостей.

Как сообщает агентство, обстрел был зафиксирован в 19:30, огонь велся со стороны подконтрольного ВСУ города Красногоровка. В направлении поселка Старомихайловка произведено два выстрела из станкового противотанкового гранатомета, применялись пулеметы. Отмечаются повреждения кровли и оконных блоков в трех домах.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

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