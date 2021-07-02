Постпред США потребовала от Эфиопии действий по реализации перемирия в Тыграе

ООН, 2 июля. /ТАСС/. Федеральные власти Эфиопии должны отвести свои силы и немедленно обеспечить гуманитарный доступ к нуждающимся в Тыграе, чтобы продемонстрировать приверженность перемирию. Об этом заявила в пятницу постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Власти Эфиопии провозгласили одностороннее перемирие. Теперь они должны показать, что они действительно намереваются использовать перемирие для предотвращения гуманитарной катастрофы. Они должны немедленно обеспечить доступ для гуманитарной помощи", - сказала она.

Томас-Гринфилд отметила, что на смену одностороннему перемирию должны прийти полноценные договоренности о прекращении огня между сторонами. "Но настоящая договоренность о перемирии должна подтвердить возвращение сил на их базы и полный вывод войск Эритреи и вооруженных формирований штата Амхара. Она также должно подразумевать беспрепятственный доступ к нуждающимся для гуманитарных организаций. Она также должна подтвердить, что ни внешние, ни внутренние границы Эфиопии не будут изменены силой, а также заложить основания для дискуссий по политическому урегулированию", - добавила дипломат.

Военная операция федеральных войск началась в Тыграе 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. По мере разрастания конфликта к конфликту на стороне федеральных властей подключились ополчения из соседнего с Тыграем штата Амхара, а также вооруженные силы соседней с Эфиопией страны Эритреи. Тем не менее повстанцам удалось добиться победы. В понедельник их отряды без боя заняли столицу Тыграя - город Мэкэле. После этого федеральные власти заявили о введении одностороннего перемирия.