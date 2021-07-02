Небензя: РФ считает контрпродуктивным вмешательство СБ ООН в ситуацию в Тыграе

ООН, 2 июля. /ТАСС/. Россия призывает Совет Безопасности ООН не забывать, что ситуация в Тыграе остается внутренним делом Эфиопии. Об этом заявил в пятницу на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Ситуация в Тыграе должна оставаться внутренним делом Эфиопии, - сказал он. - Вмешательство Совета Безопасности в ее разрешение считаем контрпродуктивным".

"Рассматриваемые сегодня проблемы, так или иначе, это внутреннее дело Эфиопии, и нам не следует об этом забывать", - указал Небензя.