Эфиопия уведомила Каир о начале второго этапа заполнения спорной плотины на Ниле

КАИР, 5 июля. /ТАСС/. Эфиопия официально уведомила Каир о начале второго этапа заполнения возводимой на Голубом Ниле спорной плотины "Возрождение". Об этом сообщило в понедельник Министерство водных ресурсов и ирригации Египта.

"Начало второго этапа заполнения водохранилища ГЭС поставит под угрозу международный мир и безопасность, так как является серьезным нарушением соглашения о принципах, а также норм международного права, - заявил в этой связи министр Мухаммед Абдель Атты, который направил эфиопскому коллеге послание о неприятии и опасности такого шага. - Акция Аддис-Абебы свидетельствует о ее недобросовестности и настойчивости в принятии односторонних мер для установления свершившегося факта и эксплуатации плотины без всеобъемлющего соглашения, которое учитывало бы интересы трех стран и ограничивало бы ущерб, который несет плотина двум странам ниже по течению".

По словам министра, Египет категорически отвергает такие односторонние меры и уже уведомил об этом Совбез ООН. Как сообщил в этой связи официальный представитель египетского МИД Ахмед Хафез на своей странице в Twitter, Египет вместе с Суданом координируют подготовку к предстоящему заседанию Совбеза по плотине.

Проблемная плотина

Эфиопия, которая неоднократно в предыдущие месяцы заявляла о намерении воспользоваться сезоном дождей и осуществить в июле второй этап заполнения водохранилища ГЭС, еще в июне отвергла инициативу Судана и Египта перенести в Совбез рассмотрение вопросов функционирования плотины, мотивировав это бессмысленностью интернационализации [за пределы Африканского континента] осуществляемого под эгидой Африканского союза переговорного процесса. Согласно заявлению эфиопского МИД, стремление Хартума и Каира не допустить очередного заполнения водохранилища ГЭС без их согласия противоречит международному праву.

Летом 2020 года Эфиопия на пике сезона дождей приступила к заполнению водохранилища, которое получило первые 4,9 млрд куб. м воды. Как заявил в апреле премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, страна начнет в июле и августе второй этап заполнения водохранилища ГЭС, добавив в него 13,4 млрд куб. м воды. Предельный расчетный объем водохранилища ГЭС "Возрождение" составляет 74 млрд куб. м.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины. Мощность ГЭС из каскада четырех плотин составит 5250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022-2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, и пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.

Три страны уже год не могут достичь компромисса по срокам заполнения и эксплуатации плотины. Египет добивается удлинения графика и заключения юридически обязывающего соглашения, которое будет четко регулировать сроки и нормы заполнения водохранилища ГЭС. Эфиопия, которая крайне заинтересована в скорейшем заполнении и запуске плотины, не готова подписывать предлагаемые Каиром документы.