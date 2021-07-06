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СМИ: сирены тревоги сработали в здании посольства США в Ираке

Неизвестные попытались совершить ракетный обстрел особо охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где расположен ряд правительственных зданий и иностранных дипмиссий
Посольство США на берегу Тигра AP Photo/Khalid Mohammed, File
Описание
Посольство США на берегу Тигра
© AP Photo/Khalid Mohammed, File

КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Сирены тревоги сработали в ночь на вторник в здании посольства США в столице Ирака. Об этом сообщил телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

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По их информации, сирены сработали после того, как неизвестными была совершена попытка ракетного обстрела особо охраняемой в центре Багдада "зеленой зоны", где расположен ряд правительственных зданий и иностранных дипмиссий, в частности американское посольство.

Помимо этого, очевидцы сообщают о сбитом неподалеку от этого района беспилотнике. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Власти столицы Ирака в последнее время усилили меры безопасности в "зеленой зоне" после того, как иракское шиитское ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило о возможности ответа на обстрелы своих позиций на границе с Сирией в ночь на 28 июня самолетами ВВС США.

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