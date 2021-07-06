Делегации сирийской оппозиции и Турции прибыли на встречу по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 6 июля. /ТАСС/. Делегации сирийской оппозиции и Турции прибыли во вторник в казахстанскую столицу для участия в 16-й международной встрече высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В столицу Казахстана уже прибыли делегации сирийской оппозиции во главе с Ахмедом Тома и Турции, где их представит генеральный директор двусторонних политических отношений МИД Турции Сельчук Унал", - сказал он.

По его информации, во вторник также ожидается прибытие в Нур-Султан заместителя министра иностранных дел Сирии Аймана Сусана, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена и спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева. Глава иранской делегации - старший советник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи - прибудет в ночь на среду.

7-8 июля в Нур-Султане пройдет 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в мероприятии примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Участники переговоров обсудят ситуацию в Сирии, международное гуманитарное содействие этой стране, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.