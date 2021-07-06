Германия закрыла консульство в афганском Мазари-Шарифе

БЕРЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Генконсульство Германии прекратило работу в Мазари-Шарифе (провинция Балх) на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По его информации, последние военнослужащие ФРГ, дислоцированные в военном лагере Мазари-Шариф, покинули страну на прошлой неделе. 29 июня министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о завершении участия вооруженных сил Германии в миссии Resolute Support ("Решительная поддержка") в Афганистане. Эта операция началась в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и других стран НАТО были выведены в 2014 году.

Германский контингент в Афганистане в последний год насчитывал около 1 тыс. военнослужащих, в основном военных инструкторов. Вывод личного состава и техники начался в конце апреля. Как ранее сообщало агентство DPA, Германия в период с 2001 по 2020 год потратила €12 млрд на участие в операции Resolute Support.