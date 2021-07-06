Британский авианосец Queen Elizabeth впервые прошел через Суэцкий канал

КАИР, 6 июля. /ТАСС/. Авианосец Queen Elizabeth, являющийся флагманом Королевских ВМС Великобритании, во вторник впервые прошел через Суэцкий канал из Средиземного в Красное море. Об этом передает новостной портал Sada El Balad со ссылкой на навигационные службы этой водной артерии.

По их данным, британский авианосец пересек ее в составе группы кораблей НАТО, в том числе голландского фрегата Evertsen и американского эсминца The Sullivans. "Для безопасного прохода были приняты все необходимые меры", - указали в администрации канала.

В понедельник Queen Elizabeth покинул порт города Лимасол, где встал на якорь 30 июня. Там он принял участие в ряде мероприятий, включая совместные учения с дислоцированными на острове британскими войсками.

Авианосец 22 мая покинул военно-морскую базу в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. километров) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре. В походе его будут сопровождать девять кораблей, общая численность экипажей которых составит 3,7 тыс. человек.

Развертывание АУГ, по задумкам Лондона, должно продемонстрировать повышенное внимание Великобритании к регионам Индийского и Тихого океанов, а также готовность Соединенного Королевства вместе с союзниками стоять на страже международного порядка. Авиакрыло авианосца сформировано из 18 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II в составе британской и американской эскадрилий, четырех ударных морских вертолетов Wildcat, семи противолодочных морских вертолетов Merlin и трех транспортных вертолетов Merlin.