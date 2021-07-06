Спецпосланник генсека ООН прибыл в Нур-Султан для участия в переговорах по Сирии

НУР-СУЛТАН, 6 июля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл во вторник в казахстанскую столицу для участия в 16-й международной встрече высокого уровня в астанинском формате. Об этом сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"Делегация ООН прибыла", - сказал он.

Ранее в Нур-Султан уже прибыли делегации России, правительства Сирии, Турции и сирийской оппозиции. Глава иранской делегации - старший советник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи - прибудет в ночь на 7 июля.

7-8 июля в Нур-Султане пройдет 16-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в мероприятии примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Участники переговоров обсудят ситуацию в Сирии, международное гуманитарное содействие этой стране, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.