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В Белом доме заявили, что США воодушевлены переговорами ОПЕК+

В последние дни Штаты контактировали с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами, отметила пресс-секретарь Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно следят за переговорами ОПЕК+, воодушевлены ими и в последние дни контактировали с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими нефтедобывающими странами. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы внимательно следим за переговорами ОПЕК+ и их влиянием на восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса", - сказала она.

"Мы не являемся стороной этих переговоров, но на выходных и на этой неделе мы имели целый ряд контактов на высоком уровне с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ и другими соответствующими партнерами. Мы были воодушевлены идущими переговорами членов ОПЕК, направленными на достижение соглашения", - добавила Псаки.

Теги
СШАОАЭСаудовская АравияПсаки, Джен
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