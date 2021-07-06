Южная Корея провела испытание БРПЛ с подводной платформы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Южная Корея впервые испытала с подводной платформы баллистическую ракету для подводных лодок (БРПЛ) местного производства. Испытание проведено в рамках программы подготовки ВМС Республики Корея к запуску первой БРПЛ с подводной лодки Dosan An Chang-ho (KSS-III). Об этом сообщил местный новостной канал YTN.

О проведенном испытании было предоставлено немного подробностей, но агентство Yonhap со ссылкой на неназванных аналитиков заявило, что, по всей видимости, это было подводное бросковое испытание БРПЛ по отработке выхода ракеты из пусковой шахты. Предполагается, что испытанное оружие создано на основе южнокорейской баллистической ракеты Hyeonmu-2B или Hyunmoo-2B с дальностью 500 км.

Подводные испытания проводятся после того, как в январе агентство Yonhap процитировало неназванный военный источник, заявив, что бросковые испытания на на суше, предположительно на испытательном полигоне Анхын Агентства оборонного развития ADD в округе Тэан, были завершены в 2020 году. Тогда новостное агентство добавило, что подводные испытательные запуски последуют в 2021 году.

Ракеты, которые будут оснащены неядерными боевыми блоками, как ожидается, будут размещены на подводных лодках водоизмещением 3000 тонн и более, типа лодок KSS-III или KSS-3. На Международной выставке морской оборонной промышленности MADEX-2019 в Пусане южнокорейская судостроительная компания "Дэу шипбилдинг энд мэрин инжиниринг" (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) представила модель субмарины типа KSS III, подтвердив, что эти ударные подводные лодки собственной разработки были спроектированы с возможностью запуска БРПЛ.

Согласно YTN, первая в своем классе субмарина Dosan An Chang-ho (SS 083), оснащенная воздухонезависимой энергетической установкой, может быть передан ВМС РК в конце июля после успешного завершения испытаний противоторпедной системы и вертикальной пусковой установки (ВПУ) субмарины.

По данным справочника Janes Fighting Ships, субмарина Dosan An Chang-ho может развивать максимальную скорость около 20 узлов, имеет дальность плавания 10 000 морских миль и экипаж из 50 человек. Лодка спущена на воду в сентябре 2018 года.

Лодки типа KSS-III (также известных как Chang Bogo III), девять из которых планируется построить (по три лодки в партии), будут крупнейшими подводными лодками в арсенале ВМС РК. Ожидается, что подводные лодки второй и третьей партий будут иметь не только большее водоизмещение, но и улучшенное вооружение и тактико-технические возможности.

Ожидается, что подводные лодки KSS-III первой партии будут способны нести шесть БРПЛ, а лодки последующих партий будут иметь до 10 ВПУ.

Лодки второй партии, например, также будут оснащены литий-ионными батареями местного производства, которые накапливают значительно больше энергии, чем свинцово-кислотные батареи, а также более совершенными гидролокаторами и системами вооружения, предназначенными для улучшения обнаружения целей и общей живучести.

Южнокорейские политики также обсуждают, следует ли стране разрабатывать атомную подводную лодку, особенно после того, как 9 января Северная Корея объявила, что уже завершила проектные работы по созданию такой платформы.

Военный аналитик из Сеула Дэхан Ли сообщил информационно-аналитическому центру "Джейнс", что недавнее подводное испытание знаменует собой важную веху для Южной Кореи, поскольку оно показывает, что страна приобрела ключевые технологии для разработки все более совершенных ракет и пусковых платформ, особенно в связи с тем, что соседняя Северная Корея продолжает увеличивать и модернизировать свой военный потенциал.

Подводные испытания проводятся после того, как в конце мая Сеул объявил о дальнейшем развитии своих военных систем после снятия ограничений по дальности для южнокорейских ракет в соответствии с соглашением о руководящих принципах в отношении ракет между США и Южной Кореей.

По словам Ли, прекращение действия руководящих принципов по ракетам могло также быть вызвано расчетом Вашингтона, что Южная Корея также может быть полезным партнером в сдерживании потенциальной китайской агрессии, особенно в связи с увеличением Сеулом габаритов, дальности и полезной нагрузки своих ракет. Тем не менее, в настоящее время у Сеула есть планы по разработке ракет только с неядерными боевыми блоками.