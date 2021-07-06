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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Reuters: Иран сообщил МАГАТЭ о плане производства обогащенного до 20% металлического урана

Его будут использовать в качестве реакторного топлива, отмечает агентство

ВЕНА, 6 июля. /ТАСС/. Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

В организации считают, что процесс производства металлического урана, который используется при изготовлении топлива для реакторов и создании ядерных бомб, будет проходить в несколько этапов.

В феврале МАГАТЭ проинформировало, что Иран реализовал план производства металлического урана в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию топлива для Тегеранского исследовательского реактора. В январе 2021 года постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади известил о том, что Тегеран начал исследовательские работы по производству металлического урана. Дипломат тогда указал, что МАГАТЭ было уведомлено о заводе по производству топливных пластинчатых элементов и провело инспекцию.

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