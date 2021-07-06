США пока не могут сказать, примет ли Байден участие в встрече лидеров "пятерки" СБ ООН

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не готовы сказать, примет ли американский президент Джо Байден участие в возможной встрече лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом заявила во вторник, отвечая на вопрос ТАСС на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть целый ряд контактов со странами "пятерки" Совбеза ООН, которые, конечно же, будут продолжаться, но о том, что касается встречи на Генеральной Ассамблее ООН, мне нечего объявить", - сказала она.