В Эстонии ожидают ограничений для дипломатов ЕС после задержания консула в РФ

ТАЛЛИН, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу (однопалатного парламента) Эстонии Марко Михкельсон выступил во вторник с утверждением, что задержание консула республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте ставит целью ограничить деятельность европейских дипломатов.

"Вероятно, цель в том, чтобы сорвать и ограничить деятельность не только эстонских, но и европейских дипломатов в целом, - приводит его слова газета Postimees. - Полагаю, что нашим ведомствам уместно подумать об этом, если консула вышлют".

Ранее во вторник МИД Эстонии назвал провокацией задержание Лятте.

Как в свою очередь сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.