СМИ: новый президент Ирана передал для Путина ответ на поздравления с избранием

ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Посол Ирана в Москве Казем Джалали передал во вторник для главы российского государства Владимира Путина письмо от избранного президента исламской республики Эбрахима Раиси. Как сообщил телеканал Press TV, дипломат вручил послание помощнику российского лидера Андрею Фурсенко.

Отмечается, что письмо является ответом на поздравления Путина по случаю победы Раиси на президентских выборах.

На встрече с Фурсенко посол выразил надежду на то, что Тегеран и Москва укрепят сотрудничество в период работы новой иранской администрации. Джалали также призвал решить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются иранские студенты и бизнесмены при поездках в РФ. Трудности связаны с ограничениями, введенными для иностранцев в связи с пандемией коронавируса.

13-е в истории современного Ирана выборы президента прошли 18 июля. В них приняли участие 28,9 млн человек. Раиси получил 17,9 млн голосов. МВД страны сообщило, что он признан официальным победителем.

Путин 19 июля направил Раиси поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что "отношения между странами традиционно носят дружественный, добрососедский характер", и выразил надежду на то, что деятельность нового президента "будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнерского взаимодействия в международных делах".