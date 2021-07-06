США считают, что ответ хакерам, якобы находящимся в РФ, должен быть межведомственным

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны давать межведомственный ответ на киберугрозы, которые исходят от хакеров, якобы находящихся на территории России. Об этом заявил на регулярном брифинге во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы полагаем, что ответ США должен быть со стороны всего правительства, межведомственным, а не только со стороны какого-либо одного ведомства", - сказал он.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на JBS.