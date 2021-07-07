Участники встречи по Сирии обсудят планы по возобновлению работы Конституционного комитета

НУР-СУЛТАН, 7 июля. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в астанинском формате открывается в среду в Нур-Султане. Ожидается, что участники переговоров обсудят ситуацию в арабской республике, оказание гуманитарного содействия этой стране, а также перспективы возобновления работы Конституционного комитета в Женеве.

Это уже 16-я встреча в данном формате. Переговоры традиционно будут проходить в течение двух дней. В среду состоятся двусторонние и многосторонние консультации между делегациями, а на полях будет организовано заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам. На второй день запланировано продолжение консультаций и пленарное заседание с участием всех сторон. Как ожидается, будет принято совместное заявление стран-гарантов (России, Турции и Ирана).

Делегацию России возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турцию представит директор департамента Сирии МИД Сельчук Унал. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником главы МИД по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи. Делегацию Сирии возглавит заместитель министра иностранных дел Айман Сусан, делегацию сирийской вооруженной оппозиции - Ахмед Тома. Участие в предстоящей встрече подтвердил спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Хотя пандемия коронавируса не помешала проведению очередного раунда переговоров, определенные коррективы она все же внесла. С учетом сложной эпидемической ситуации в казахстанской столице количество участников встречи ограничат. Члены делегаций и журналисты должны будут предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 или документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Большие надежды

Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, предстоящая встреча в значительной степени будет посвящена подготовке к шестому заседанию редакционной группы Конституционного комитета в Женеве. Орган начал свою работу еще в октябре 2019 года, однако, как показало состоявшееся в январе этого года заседание, участникам переговоров пока не удалось перейти от подготовки конституционной реформы к ее разработке.

По словам Педерсена, для продолжения работы комитета необходимы изменения. В организации призывают к тому, чтобы шестая сессия отличалась от предыдущих: имела бы четкие цели, заслуживающие доверия методы работы, сотрудничество двух сопредседателей и план работы на будущее. При этом Педерсен до сих пор не анонсировал сроки созыва редакционной группы.

Российская сторона считает, что прогресс на площадке в Женеве все же есть, и не сомневается в результативности предстоящего заседания комитета. На встречу в Нур-Султане возлагают большие надежды: рассчитывают, что по ее итогам удастся сдвинуть с мертвой точки работу в Женеве. Ведь именно астанинскому процессу удалось запустить диалог между сирийцами по будущему политическому устройству страны.

Укрепляя сотрудничество

Обсуждение вопросов оказания сирийцам гуманитарного содействия и механизма трансграничной помощи приобретает особую актуальность в свете истечения 10 июля срока действия единственного оставшегося погранперехода, предназначенного для доставки помощи в Сирию. В этой связи СБ ООН разработал проект резолюции, предусматривающий сохранение пункта пропуска "Баб-эль-Хава" и возобновление работы пункта "Эль-Ярубия".

Россия, как отмечал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, не поддерживает предложения по возобновлению переходов, так как механизм трансграничной помощи "полностью нарушает принципы оказания гуманитарной помощи и нормы международного гуманитарного права". Москва и ранее неоднократно указывала на то, что помощь должна доставляться централизованно и под контролем Дамаска даже в районы, находящиеся под контролем оппозиции.

Важная роль на переговорах отводится также вопросу военнопленных. В рамках астанинского процесса продолжает свою деятельность рабочая группа по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии. 2 июля Россия и Турция при содействии Сирии провели обмен пятерых пленных сирийских военнослужащих на пятерых членов незаконных вооруженных формирований.

Урегулирование после выборов

Одной из тем на переговорах, как ожидается, станут прошедшие 26 мая в Сирии президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Башар Асад. Накануне выборов США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество не признавать итоги голосования, считая, что они не будут способствовать прогрессу в разрешении политического кризиса. Отказалась признавать итоги выборов и Турция, которая непосредственно участвует в переговорах.

В МИД РФ подчеркнули, что заявления Запада о нелегитимности голосования в Сирии стали проявлением грубого политического давления на Дамаск. На Смоленской площади указали на уверенный характер победы Асада и подчеркнули, что Москва рассматривает эти выборы как важный шаг на пути к укреплению внутренней стабильности.

Ожидается, что переговорщики не обойдут стороной вопрос действующих в Сирии боевиков в связи с продолжающимися провокациями террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) в сирийской зоне деэскалации Идлиб с использованием отравляющих веществ. 30 июня главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу на переговорах в Анталье выступили за полное искоренение терроризма в Сирии.