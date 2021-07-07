США продлевают временный защищенный статус для йеменцев до 3 марта 2023 года

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас продлил во вторник временный защищенный статус для йеменцев, находящихся на американской территории. Как отметили в пресс-службе ведомства, этот режим, истекавший 3 сентября, теперь будет действовать до 3 марта 2023 года.

"Йемен продолжает сталкиваться с ухудшением гуманитарных и экономических условий, что препятствует жителям безопасно вернуться в свои дома. Поэтому я решил продлить и повторно ввести для Йемена временный защищенный статус, - приводятся слова министра. - Мы продолжим защищать этих людей и предлагать им временное место жительства в США".

Данное решение позволит 1 700 участникам программы сохранить нынешний статус до 3 марта 2023 года, а также 480 йеменцам или проживавшим в Йемене до последнего времени лицам без гражданства, с 5 июля постоянно проживающим в США, подать заявку на получение такого статуса.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.