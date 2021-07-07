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В Госдепе заявили, что США продолжат ставить права человека во главу угла отношений с КНР

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены и дальше ставить тему прав человека во главе своей политики в отношении Китая. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента по итогам встречи госсекретаря Энтони Блинкена с лицами, якобы находившимися в исправительных лагерях в Синьцзяне.

Блинкен выразил приверженность США "работе с союзниками и партнерами в призыве положить конец" продолжающимся, по версии Вашингтона, преступлениям в отношении уйгуров, других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне. Кроме того, нынешняя администрация намерена привлекать к ответственности КНР за такие действия.

"США продолжат ставить права человека во главу угла нашей политики в отношении Китая и будут поддерживать активистов", - говорится в тексте.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения Китаем ответных мер.

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