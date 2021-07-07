AP: глава Бруклина победил на праймериз демократов перед выборами мэра Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Глава нью-йоркского района Бруклин Эрик Адамс одержал победу на первичных выборах среди демократов, претендующих на пост мэра Нью-Йорка. Такие данные представило во вторник агентство Associated Press (AP).

Как оно отмечает, о победе Адамса свидетельствуют результаты обработки бюллетеней, которые были поданы на состоявшихся в Нью-Йорка в июне праймериз. По оценкам AP, глава Бруклина теперь должен стать кандидатом в мэры от демократов. Он считается явным фаворитом гонки, поскольку участвующие в ней политики-республиканцы существенно уступают демократам по популярности.

Промежуточные результаты праймериз демократов были представлены в Нью-Йорке на прошлой неделе. Они свидетельствовали о том, что Адамс лидирует. Его главными соперниками из числа однопартийцев были бывшая помощница действующего мэра Билла де Блазио Майя Вайли и бывшая глава санитарной службы Кэтрин Гарсия.

В случае победы на выборах градоначальника Адамс станет вторым темнокожим мэром Нью-Йорка. Глава Бруклина обещает решительно бороться с преступностью в городе. Сам он более 20 лет работал в полиции.

Демократ Билл де Блазио занимает пост мэра Нью-Йорка уже на протяжении двух сроков. Он не имеет права вновь баллотироваться.