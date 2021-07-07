Суд в Боливии отказался освободить из-под стражи бывшую и. о. президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июля. /ТАСС/. Боливийский судья Армандо Себальос отклонил ходатайство бывшей и. о. президента Жанин Аньес, задержанной по делу о государственном перевороте, о замене предварительного заключения на домашний арест. Об этом сообщила во вторник газета La Razón.

В ходе заседания, которое проходило в онлайн-режиме, Аньес и ее адвокаты утверждали, что сторона обвинения до сих пор не предоставила доказательств вины бывшей главы государства. Она также заявила, что "имеет право на охрану здоровья", проблемы с которым у нее возникли в тюрьме.

Судья посчитал предоставленные защитой доводы недостаточными и отказался освободить Аньес из-под стражи.

Бывшая и. о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Суд постановил назначить ей предварительное заключение сроком на шесть месяцев. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент был действующим главой государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку. Он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.