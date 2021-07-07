Мадуро предостерег США от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

БОГОТА, 7 июля. /ТАСС/. США не должны вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы, которая располагает прочной и надежной избирательной системой. Такое заявление сделал во вторник венесуэльский президент Николас Мадуро в столице страны Каракасе на встрече со своими сторонниками, посвященной предстоящим 21 ноября региональным и муниципальным выборам.

"Не вмешивайтесь во внутренние дела Венесуэлы, не вмешивайтесь во внутренний избирательный процесс, вы не хозяева нашей республики, а Венесуэла не колония США", - приводит слова венесуэльского лидера агентство ЭФЭ. Мадуро подчеркнул, что в его стране существует "лучшая в мире избирательная система, что гарантирует демократический процесс [на выборах] с участием всех заинтересованных сторон".

"Мы не допустим, чтобы кто-либо нанес ущерб внутреннему единству [правящей в стране Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ)]", - сказал Мадуро. В то же время он предостерег тех, кто попытается создать раскол в ЕСПВ с использованием внутреннего или иностранного финансирования.

Президент Венесуэлы напомнил, что в ноябрьских выборах смогут участвовать представители оппозиции. "Будут зарегистрированы все кандидаты, которые должны быть зарегистрированы", - подчеркнул Мадуро.

Ранее сообщалось, что Национальный избирательный совет Венесуэлы допустил к намеченным на 21 ноября выборам коалицию "Круглый стол демократического единства", имевшую большинство мест в оппозиционном правительству парламенте в 2016-2020 гг. Всего в процессе волеизъявления примут участие 8 общенациональных организаций и 12 региональных.