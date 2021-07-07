Британский суд рассмотрит апелляцию Минюста США на отказ в экстрадиции Ассанжа

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Британский суд согласился рассмотреть поданную Минюстом США апелляцию на отказ выдать американским властям основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом WikiLeaks сообщила в среду на своей странице в Twitter.

"США получили разрешение на частичное обжалование вынесенного в январе решения о том, что Джулиан Ассанж не должен быть экстрадирован", - говорится в сообщении.

Организация не приводит дополнительной информации о том, какую именно часть решения судьи Ванессы Барайтсер смогут обжаловать представители США. В Высоком суде Лондона, где рассматривался запрос американского Минюста, и адвокатской фирме, сотрудники которой представляют интересы Ассанжа, пока не смогли подтвердить корреспонденту ТАСС, что решение принять апелляцию к рассмотрению действительно было вынесено.

В США против Ассанжа выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. В частности, ему инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации. С апреля 2019 года основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января Вестминстерский магистратский суд постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи были основаны на оценках психологов и экспертов. При этом, изучив собранные стороной обвинения материалы, Барайтсер признала вполне правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против Ассанжа в США. Американская прокуратура намерена оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться в заключении.