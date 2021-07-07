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Эстония ожидает от России разъяснений в связи с задержанием консула в Петербурге

Глава МИД Эстонии выразила уверенность в том, что консул "выполнял повседневную работу дипломата", и назвала предъявленные ему обвинения "безосновательными"
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс Postimees/Scanpix Baltics via Reuters Connect
Описание
Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс
© Postimees/Scanpix Baltics via Reuters Connect

ТАЛЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Эстония ожидает от России официальных разъяснений в связи с задержанием консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге во вторник. Об этом сообщила в среду глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"Мы ждем официальных разъяснений относительно как обвинений, так и обстоятельств случившегося", - сказала она порталу ERR.

Она выразила уверенность в том, что консул "выполнял повседневную работу дипломата", и назвала предъявленные ему обвинения "безосновательными".

Как сообщили во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

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