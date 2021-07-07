Радикалы напали на участников акции у посольства Белоруссии в Киеве

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Радикально настроенные граждане Украины напали на участников санкционированной акции у здания посольства Белоруссии в Киеве. В результате несколько человек, в том числе силовики, получили ранения, сообщило дипломатическое представительство в среду на своем официальном сайте.

"7 июля 2021 года в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Белоруссии радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытую черепно-мозговую травму, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика", - говорится в сообщении. Отмечается, что двое нападавших - граждане Украины - задержаны.

В связи с инцидентом посольство направило ноту в МИД Украины "с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, принимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатического представительства в городе Киеве". Уточняется, что ранее диппредставительство неоднократно обращалось к Украине с целью усилить меры по обеспечению безопасности, а также считает, что происшествие было спланировано.

"Исходя из анализа обстоятельств совершенного инцидента, можно сделать вывод о его целенаправленном и заранее спланированном характере. Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии", - говорится в сообщении.

В посольстве также заявили, что "провокационная и противоправная антибелорусская деятельность" на территории Украины приобрела "регулярный, зачастую радикальный характер".

Как сообщает Telegram-канал Белорусского союза журналистов, сегодня в Киеве возле посольства Белоруссии сторонники президента Александра Лукашенко проводили акцию в честь прошедшего Дня независимости страны, который отмечается 3 июля. Они держали в руках белорусские государственные флаги.