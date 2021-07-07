Минск заявил, что имеет данные о 400 живущих участниках преступлений нацистов в годы войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии располагает сведениями о местонахождении более 400 живущих в настоящее время и не привлеченных к ответственности участниках преступлений нацистов против населения СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в среду.

"Несмотря на очевидность совершенных деяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Белоруссии, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Мы знаем о местонахождении более 400 из них в более чем в десятке стран мира", - сказал Швед на конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Генпрокурор отметил, что в Белоруссии возбуждено и расследуется уголовное дело о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны, для чего создана специальная следственная группа с прокурорами, следователями и историками для установления всех обстоятельств происходившего на территории государства в то время. Швед также отметил, что одним из направлений расследования является установление ущерба, который был нанесен нацистами Белоруссии.

"Мы придаем большое значение расследованию этого уголовного дела и будем при возможности информировать все международные институты, в том числе генеральных прокуроров европейских стран, которым мы направим к концу года полный пакет, где будут указаны факты бесспорные, задокументированные с применением современных криминалистических средств, массового уничтожения не только белорусов, но и других народов Советского Союза", - сказал генпрокурор.

Он также сообщил, что в этих документах ведомство планирует показать "связь тех нацистских преступников и их потомков, которые тогда совершали злодеяния с преступлениями, которые совершаются в настоящее время". "Планируется обращение в международные организации по вопросу признания геноцида белорусского народа на международном уровне", - отметил Швед.

Ранее Швед сообщал, что ведомство планирует поставить вопрос в рамках международных договоров о выдаче некоторых преступников, которые еще живы, и планирует запросить правовую помощь у РФ, ФРГ и других стран при расследовании уголовного дела.