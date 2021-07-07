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Экс-претендента в президенты Белоруссии Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО МВД

Виктора Бабарико ранее приговорили к 14 годам колонии усиленного режима

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бывший председатель правления ОАО "Белгазпромбанк", экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, приговоренный судом к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, переведен из СИЗО КГБ в СИЗО №1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области.

"Вчера в районе обеда Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-19 (на улице Володарского в Минске, прим. ТАСС). Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский после встречи с ним", - сообщается в официальном Telegram-канале Бабарико в среду.

6 июля Бабарико приговорен к 14 годам колонии усиленного режима. Экс-банкир обвинен в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса). Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Защита Бабарико ждет в течение пяти дней копию приговора суда, затем намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.

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