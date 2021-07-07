В Эсватини в ходе беспорядков погибли 27 человек

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек погибли в Королевстве Эсватини в ходе начавшихся в конце июня и переросших в беспорядки демонстраций против решения правительства запретить массовые мероприятия. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министра промышленности и торговли королевства Манкобу Хумало.

"К сожалению, погибли 27 человек, - отметил он. - Пришлось в ряде случаев применять силу, а также отвечать на выстрелы. Все это приводило к жертвам".

Министр добавил, что были случаи, когда во время акций протеста демонстранты поджигали здания, в которых находились люди. При этом он не назвал общее число пострадавших, включая раненых среди полиции и служб безопасности.

Демонстрации протеста

Массовые митинги протеста начались в Эсватини в конце прошлого месяца. Люди вышли на улицы в знак протеста против решения правительства запретить митинги и собрания. Очень быстро акции протеста переросли в крупные беспорядки, когда толпы мародеров грабили и громили магазины, поджигали здания. В ответ полиция и службы безопасности применяли силу. В ряде случаев их сотрудниками использовалось огнестрельное оружие. Распоряжением властей с 29 июня в стране с 18:00 до 05:00 действует комендантский час. В королевстве наблюдались перебои в работе мобильной связи и интернета.

Между тем демонстранты расширили свои требования и наряду со свободой собраний объявили, что добиваются установления в Эсватини многопартийной демократии и избрания главы правительства по итогам всеобщих выборов. Королевство Эсватини является конституционной монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

Правительство 1 июля приняло решение задействовать в стране армейские подразделения в целях восстановления порядка и защиты важнейших объектов национальной инфраструктуры. С тех пор ситуация стабилизировалась. В минувшие выходные Эсватини посетила делегация Сообщества развития Юга Африки (САДК). Ее целью было налаживание диалога между различными политическими и общественными силами королевства для урегулирования нынешнего кризиса. В распространенном во вторник заявлении делегация отметила, что ее поездка прошла успешно и в ближайшие дни она нанесет второй по счету визит в Эсватини.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по размерам находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю. Население королевства достигает 1,17 млн человек. По данным Всемирного банка, 29,7% населения страны живет за чертой бедности (с доходами не более 1,9 доллара в день).

В настоящее время на территории Африки сохранились лишь три правящие монархии. Помимо Эсватини, это Марокко и Лесото.