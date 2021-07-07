Байден не уточнил, какой сигнал он подает России в связи с новыми кибератаками

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не уточнил, какой именно сигнал он подает России в связи с последними кибератаками. Об этом сообщает в среду пресс-пул Белого дома.

Американскому президенту, который вылетал из Белого дома в штат Иллинойс, был задан вопрос о том, какой сигнал он подает российскому лидеру Владимиру Путину "по кибербезопасности" после проведенного этим утром межведомственного совещания, на котором обсуждался вопрос противодействия кибератакам с использованием вирусов-вымогателей.

По свидетельству присутствовавшего на отлете Байдена из Белого дома корреспондента ТАСС, ответ американского лидера совершенно не представлялось возможным разобрать из-за грохота работающего двигателя вертолета. Журналисты пресс-пула Белого дома, однако, прочитав слова президента по губам, пришли к выводу, что он ответил: "Я донесу это до него [Путина]". В распространенную после официальную стенограмму Белый дом включил именно эту фразу.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline . По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.