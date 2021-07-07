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Президент Алжира назначил министров нового правительства

Кабмин возглавил Айман Бенабдеррахман

РАБАТ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в среду министров нового правительства. Об этом сообщил телеканал Algerie 1.

Кабинет возглавил премьер-министр Айман Бенабдеррахман, назначенный президентом 30 июня. Министром иностранных дел стал Рамтан Ламамра. Пост министра внутренних дел, местного самоуправления и национального планирования сохранил за собой Камаль Бельджуд.

Бенабдеррахман сменил на посту главы правительства Абдельазиза Джеррада, который 24 июня подал президенту прошение об отставке. Это было сделано в соответствии со статьей 113 конституции после оглашения Конституционным судом окончательных результатов состоявшихся в Алжире 12 июня парламентских выборов. Бенабдеррахман занимал должность министра финансов в правительстве Джеррада.

Теги
АлжирТеббун, Абдельмаджид
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