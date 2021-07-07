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Генпрокуратура Белоруссии поддержала гособвинение по уголовному делу Белгазпромбанка

Верховный суд накануне приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", обвиняемых в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает в среду Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры на своем сайте.

6 июля Верховный суд приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Остальным фигурантам дела в качестве основного наказания назначено от пяти с половиной до шести с половиной лет лишения свободы, одному - пять лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

"При рассмотрении уголовного дела гособвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства обоснованности предъявленного обвинения", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что приговором Верховного суда "обвиняемые осуждены по всем статьям обвинения". "Приговор суда вступил в законную силу", - подчеркивают в Генпрокуратуре.

В частности, указывается на то, что среди письменных доказательств суду представлены ответы правоохранительных органов иностранных государств, в том числе Республики Кипр и Республики Болгария, содержащие сведения о совершении финансовых операций в целях получения и распределения взяток на счетах иностранных компаний. Указанная информация подтверждает, что фактическими владельцами офшорных компаний являлись руководитель организованной группы Бабарико и иные участники, добавляют в Генпрокуратуре.

Экс-банкир Бабарико обвинен в получении взятки в особо крупном размере, организованном группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Бабарико вину не признал, назвав выдвинутые обвинения необоснованными и политически мотивированными. Его защита заявила, что ждет в течение пяти дней копию приговора суда, затем намерена обжаловать его в надзорном порядке, а также обратиться в Комитет по правам человека ООН.

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