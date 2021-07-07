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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян поблагодарил Путина за содействие в возвращении военнопленных

Несколько дней назад 15 военнопленных были возвращены в Армению
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в среду поблагодарил президента России Владимира Путина за личное участие в содействии возвращению 15 военнопленных из Азербайджана.

"Несколько дней назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы 24 июня в телефонном разговоре обсудили эту тему, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись", - сказал глава армянского кабмина во время встречи в Кремле с российским лидером.

Пашинян также отметил, что "есть хорошие новости и в экономической сфере", рассказав о реализации большой инвестиционной программы связанной с Южно-Кавказской железной дорогой.

3 июля при посредничестве РФ Азербайджан передал Армении 15 граждан этой страны в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, прилегающих к Нагорному Карабаху.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. Согласно восьмому пункту заявления, предусматривался обмен пленными по принципу "всех на всех".

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Ереване неоднократно подчеркивали, что их возвращение является приоритетным вопросом при обсуждении дальнейшего урегулирования ситуации в регионе. В Баку заявляют, что все армянские граждане, попавшие в плен в ходе боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, были возвращены, а удерживаются только "террористы и диверсанты".

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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