США заявили о праве действовать против хакеров и тех, кто их укрывает

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация оставляет за собой право применять меры против криминальных группировок, использующих компьютерные вирусы-вымогатели, а также тех, кто укрывает такие преступные элементы. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя итоги состоявшегося несколькими часами ранее межведомственного совещания с участием президента США Джо Байдена, которое было посвящено борьбе с компьютерными вирусами-вымогателями.

"Мы не можем объявить ни о чем новом ни в плане определения ответственных [за кибератаки такого рода], ни в плане оперативных действий или соображений [властей США]. Однако они [участники совещания] действительно обсудили тот факт, что президент [Байден] сохраняет право применять ответные меры против любых [криминальных] сетей, применяющих вирусы-вымогатели, а также тех, кто их укрывает. И это продолжает оставаться его политикой", - подчеркнула Псаки. Она беседовала с репортерами на борту самолета американского лидера, отправившегося с рабочей поездкой в штат Иллинойс.

Псаки также попросили пояснить, что именно имел в виду Байден, когда отвечал на вопрос о "сигнале" президенту России Владимиру Путину, касающемся кибербезопасности. Глава администрации США, судя по всему, отказался обсуждать данную тему, заявив, что донесет свое мнение непосредственно до российского лидера, а не прессы. Псаки это, по сути, подтвердила. "Думаю, он не собирался делиться со всеми вами тем, что только перед этим обсуждалось на закрытом брифинге (межведомственном совещании в Белом доме по кибербезопасности - прим. ТАСС)", - отметила пресс-секретарь.

Согласно изложенной ею информации, Байден и вице-президент США Камала Харрис на совещании заслушали отчет об "усилиях в рамках всего правительства, направленных на то, чтобы заниматься проблемой атак с применением вирусов-вымогателей".

"Я бы напомнила всем, что атаки с использованием вирусов-вымогателей не новы, они происходили задолго до прихода к власти нынешней [американской] администрации. Однако новым является взаимодействие на высоком, высшем уровне, продолжающееся взаимодействие наших официальных лиц, занимающихся вопросами национальной безопасности, с российским правительством, а также в рамках переговоров экспертного уровня [между Москвой и Вашингтоном] по кибербезопасности и атакам с применением вирусов-вымогателей", - сказала Псаки.

По ее словам, участники совещания проинформировали Байдена и Харрис о своей "продолжающейся работе", усилении потенциала борьбы с хакерами, укреплении защищенности американских компьютерных сетей, попытках ликвидации "систем выплат" кибепреступникам.