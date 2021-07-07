Тысячи человек приняли участие в параде в честь борцов с пандемией в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Парад в Нью-Йорке в честь борцов с пандемией - сотрудников экстренных служб - собрал в среду тысячи человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По данным городских властей, в параде приняли участие 2,5 тыс. человек, представляющих 260 трудовых коллективов, участвовавших в борьбе с пандемией. К таким в Нью-Йорке относят представителей всех экстренных служб - медиков, пожарных, полицейских. Сотни человек наблюдали за шествием. Это было крупнейшее массовое мероприятие в городе с начала распространения коронавируса.

Доступ на мероприятие был неограниченным. Тем жителям города, кто еще не вакцинировался, рекомендовалось находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию, однако каких-либо проверок статуса вакцинирования власти города не проводят. Для тех, кто уже привился, все ограничения сняты.

Марш прошел от Уолл-стрит по Бродвею к Сити-холлу. Вскоре после этого участники разошлись - программа мероприятия была сокращена из-за сильной жары, установившейся в городе. Во время шествия термометр показывал 34 градуса Цельсия.