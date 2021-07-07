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Расследование убийства президента Гаити

В ООН готовы оказать помощь Гаити в расследовании убийства президента

Организация считает, что заниматься этим должны, прежде всего, власти страны

ООН, 7 июля. /ТАСС/. ООН готова оказать помощь Гаити в расследовании убийства президента, однако считает, что заниматься этим должны, прежде всего, власти страны. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"В первую очередь за расследование этого ужасного преступления отвечают власти страны, но мы, как всегда, готовы оказать любую помощь", - сказал он.

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф ранее призвал ООН как можно скорее провести заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в стране в свете убийства президента Жовенеля Моиза. Обсуждение ситуации в Гаити в Совбезе ООН уже планируется на четверг.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду.

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