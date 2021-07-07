Власти заявили, что группа, убившая президента Гаити, состояла из иностранных граждан

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженная группа, совершившая нападение на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и убившая его, была сформирована из иностранных граждан. Соответствующая информация содержится в указе и.о. премьер-министра Клода Жозефа о введении военного положения, опубликованного в официальной газете республики в среду.

"По предварительной информации, убийство было осуществлено вооруженной группой, состоящей из иностранцев", - говорится в документе. Ранее Жозеф заявлял, что часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь.