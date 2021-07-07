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Reuters: в Нигерии боевики убили 18 человек

Также сожжены две церкви и несколько домов

ПРЕТОРИЯ, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек были убиты боевиками в среду в деревне на территории штата Адамава на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

"Группа террористов на мотоциклах атаковала ранним утром деревню Дабне", - заявил глава департамента экстренной помощи штата Мохаммед Амину. По его словам, 18 жителей были убиты, сожжены две церкви и несколько домов.

На северо-востоке Нигерии действуют две террористические группировки: "Боко харам" и "Исламское государство в Западной Африке" (ISWAP, часть группировки "Исламское государство", запрещена в РФ). Они объявили своею целью захват в стране власти.

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