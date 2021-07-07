Франция заявила, что привержена работе по урегулированию в Донбассе в нормандском формате

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Франция намерена вместе с ФРГ продолжать усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция), и считает такой формат наиболее благоприятным для достижения прогресса. Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе французского МИД.

"Франция вместе Германией настроена решительно продолжать усилия в рамках нормандского формата для полного выполнения минских соглашений, которые являются согласованной основой для справедливого и прочного урегулирования конфликта в Донбассе", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД Франции заверили, что регулярно обсуждают эту тему с партнерами, "которые поддерживают франко-германские усилия" в этом формате. Отдельно было упомянуто заявление министров иностранных дел стран Группы семи (G7) от 12 апреля, в котором дается положительная оценка работе Парижа и Берлина в рамках нормандского формата. "Мы по-прежнему убеждены, что нормандский формат, как и в прошлом, с наибольшей вероятностью позволит добиться прогресса", - добавил собеседник агентства.

В понедельник Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу в нормандском формате (Германия, Россия, Франция, Украина) на уровне политдиректоров с участием представителей республик Донбасса, а также США. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сообщил, что соответствующие официальные предложения с просьбой инициировать проведение встречи были переданы заместителю руководителя Администрации президента РФ Дмитрию Козаку и главе российского МИД Сергею Лаврову. В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во вторник заявил, что пока никакой реакции ни от США, ни со стороны других членов нормандского формата получено не было.

В среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает создание нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет существовать параллельно с нормандским. По его мнению, сейчас "в нормандском формате происходит торможение" и необходимо присоединение к переговорам других "мощных политических игроков". Он добавил, что по этой причине хотел бы получить помощь именно от США в урегулировании конфликта на востоке Украины.