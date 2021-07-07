Украинские пограничники сообщили, что чаще всего не впускают в страну россиян

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники за первое полугодие отказали в пропуске через границу более 19,3 тыс. человек, больше всего граждан России. Об этом в среду сообщает Госпогранслужба Украины.

"За первое полугодие отказано в пропуске через границу более 19,3 тыс. человек. Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 года выросли в среднем в 1,6 раза (за январь - июнь 2020 года пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Среди иностранцев, которых не впустили на Украину, больше всего граждан России - 2 818 человек, что в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом. По данным Госпогранслужбы, также часто отказ в пропуске получали граждане Молдавии, Турции, Польши, Румынии, Белоруссии и Германии. Больше всего таких случаев зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдавией и Белоруссией. Отмечается, что рост количества отказов связан прежде всего с карантинными ограничениями из-за COVID-19, но также и растет количество незаконных мигрантов.

"Среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне - 1236 граждан", - уточнили в Госпогранслужбе.