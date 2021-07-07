Трамп: у охраны Капитолия не было причин стрелять на поражение при беспорядках в январе

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Охрана Капитолия не должна была применять огнестрельное оружие в ходе протестов 6 января, убийство ветерана военно-воздушных сил США Эшли Бэббит было неоправданным. Об этом заявил в среду бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).

"Тот человек, который выстрелил в Бэббит прямо в голову, на это не было причин", - сказал Трамп, выразив недоумение, почему дело в отношении сделавшего смертельный выстрел охранника было прекращено.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку Эшли Бэббит. Она ранее служила в американских ВВС. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. В апреле офис прокурора столичного округа Колумбия и подразделение Минюста США по гражданским правам приняли решение не возбуждать уголовное дело против застрелившего Бэббит правоохранителя в связи с недостаточными основаниями.