Глава Еврокомиссии встретилась с ликвидаторами крупного пожара на Кипре

НИКОСИЯ, 7 июля. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, начавшая в среду двухдневный визит на Кипр, встретилась с участниками тушения крупного пожара, охватившего горную часть острова в минувшие выходные. О этом сообщил в Twitter президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, сопровождавший главу ЕК в поездке по пострадавшим от огня населенным пунктам.

"Спасибо председателю [ЕК] фон дер Ляйен за встречу в деревне Ора с пожарными и сотрудниками специальной группы по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые приложили все усилия для борьбы с недавним смертоносным лесным пожаром", - отметил президент республики. По его словам, во время поездки в Ору фон дер Ляйен увидела последствия "самого разрушительного пожара на Кипре за несколько десятилетий".

Визит фон дер Ляйен на остров связан с утверждением ЕК плана восстановления и повышения устойчивости экономики Кипра после кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса. В мае президент Анастасиадис представил этот план общественности. Документ предусматривает существенную трансформацию экономической и социальной сфер жизни на Кипре.

Пожар вспыхнул 3 июля в горной деревне Аракапас, охватив несколько населенных пунктов, в том числе деревни Эптагония, Акапну, Ора, Мелини, Сикопетра, Вавациния, Оду и Айя-Вавациниас. Площадь стихийного бедствия составила около 55 кв. км. Пожар, полностью взятый под контроль только утром 5 июля, уничтожил 25 жилых домов и привел к гибели четырех сезонных работников из Египта. В тушении огня приняли участие оперативные службы Кипра и направленные на остров пожарные самолеты из Греции и Израиля, а также вертолеты расположенных на острове британских военных баз.