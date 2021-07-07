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Расследование убийства президента Гаити
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Госдепартамент категорически отрицает причастность США к убийству президента Гаити

В ведомстве заявили, что американская сторона готова оказать помощь в расследовании

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты категорически отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза и называют абсолютно ложными сообщения о том, что нападавшие являлись представителями Управления по борьбе с наркотиками США.

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"Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают это отвратительное деяние", - заявил глава пресс-службы Госдепартамента. "Эти ложные сообщение - просто ложные сообщения, не более", - добавил он. Прайс указал на то, что посол Гаити в США Эдмон Бокши также уже опроверг эти утверждения.

Ранее газета Miami Herald сообщала, что убившие президента Гаити люди заявили, что являются представителями Управления по борьбе с наркотиками США, однако в соответствующем американском ведомстве указали, что это не соответствует действительности. Как отмечало издание, на видео нападения, имеющемся в распоряжении журналистов, слышно, что один из боевиков говорит на английском языке. Он заявил, что "Управление по борьбе с наркотиками проводит операцию", и потребовал от всех оставаться на своих местах.

Нед Прайс заявил, что американская сторона готова оказать помощь в расследовании убийства.

"США решительно осуждают <...> это убийство президента Жовенеля Моиза и атаку на первую леди Мартин Моиз. Мы выражаем наши соболезнования семье и близким президента <...>, а также народу Гаити. <...> Мы призываем власти Гаити привлечь виновных к ответственности", - сказал он.

"На данный момент у нас нет каких-либо новостей, которые можно было бы объявить относительно нашей помощи, однако могу заверить вас, что наше партнерство с народом Гаити и их избранным правительством продолжится, как вы знаете, наше партнерство принимало различные формы в последние месяцы", - отметил Прайс в начале брифинга.

Позднее он заявил о готовности властей США оказать помощь в расследовании. "Мы готовы предложить помощь в этом расследовании, но, честно говоря, мы намерены дать возможность этому расследованию развернуться, и, конечно, власти Гаити играют ведущую роль в этом расследовании", - сказал сотрудник Госдепа. По словам Прайса, США также "поддерживают регулярные контакты" с и.о. премьер-министра Гаити Клодом Жозефом и "готовы ответить на запросы о предоставлении помощи".

Помимо этого, Прайс подчеркнул, что США стремятся к обеспечению сохранности демократических институтов Гаити. Он также указал на то, что, по мнению США, выборы в Гаити должны быть проведены позднее в этом году, как и планировалось.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США ожидают получения от Гаити запроса о предоставлении военной помощи. "Можете ли вы подтвердить, что в настоящий момент есть ожидающий [решения] запрос о военном оборудовании от Гаити?" - спросили Прайса. "Мы ожидаем получения официального запроса, <...> но на данный момент я не могу подтвердить, что мы получили официальный запрос", - ответил он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Позже в среду и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.

Теги
ГаитиСШАРасследование убийства президента Гаити
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