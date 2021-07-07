В ЛНР заявили, что Киев не намерен приступать к выполнению минских соглашений

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Неизменная деструктивная позиция украинской делегации на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины демонстрирует, что Киев не намерен приступать к выполнению минских соглашений. Об этом в среду по итогам заседания заявила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

"На заседании контактной группы Украина подтвердила, что не планирует менять свою позицию и приступать к выполнению минских соглашений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.

Из-за позиции Киева подвижки отсутствуют на всех переговорных треках. Как рассказала Ковшарь, на переговорах по гуманитарным вопросам украинская сторона оставляет без ответа вопросы обменов удерживаемыми лицами и открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения. Кроме того, Украина отказывается обеспечить выплату пенсий маломобильным пенсионерам. "Украина отказывается вносить изменения в законодательство, которые позволили бы маломобильным пенсионерам получать пенсию, потому что видит в этом "дискриминацию" остальных пенсионеров. Оказывается, лишить 120 тыс. человек пенсии - это нормально, а вот обеспечить выплаты наравне с другими - это дискриминация", - подчеркнула пресс-секретарь ЛНР.

Ковшарь также сообщила, что в переговорах на треке безопасности от Киева не удалось добиться конструктива, так как украинская сторона продолжает блокировать работу над координационным механизмом, который необходим для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе. По вопросу восстановления экономических связей через линию соприкосновения положительных сдвигов из-за позиции Киева также не наблюдается, отмечают в ЛНР.