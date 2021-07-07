Госдеп: организация Ираном встречи по Афганистану может сыграть конструктивную роль

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Американская администрация признает, что проведение Ираном переговоров с участием представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в России) и политических деятелей Афганистана может сыграть конструктивную роль. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"То, что Иран пытается делать, чем он занимается посредством организации этой встречи, вполне может быть конструктивным. Думаю, вердикт на этот счет еще не вынесен", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя консультации в Тегеране.

"Мы, конечно, находимся в курсе того, что Иран выступил хозяином встречи между переговорными командами [движения] "Талибан" и Исламской Республики [Афганистан]. Мы всегда говорили, что у соседей Афганистана и стран в регионе тоже есть ставка на будущее Афганистана. Им необходимо использовать свое влияние позитивным и конструктивным образом, продвигающим дело мира и поддерживающим народ Афганистана", - сказал Прайс.

Кроме того, он подтвердил, что переговоры между талибами и представителями властей в Кабуле продолжают идти в Дохе.

Как передал ранее афганский телеканал Tolo News, трехсторонняя встреча в Тегеране проходит под патронажем и при личном участии главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа. Делегацию талибов возглавляет представитель политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станикзай, группу афганских деятелей, прибывших из Кабула, - бывший вице-президент Афганистана Юнус Кануни.