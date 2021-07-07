CNN утверждает, что Трамп якобы положительно отзывался о Гитлере

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп в ходе разговора со своими сотрудниками в положительном ключе высказывался об основателе Третьего рейха Адольфе Гитлере (1889-1945), утверждает телеканал CNN со ссылкой на отрывки из готовящейся к изданию книги журналиста газеты The Wall Street Journal Майкла Бендера.

По его сведениям, в 2018 году в ходе своей поездки в Париж по случаю памятных мероприятий в честь Первой мировой войны республиканец в разговоре с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли сказал, что "Гитлер делал много хорошего". Помимо этого, Бендер в своей книге утверждал, что при нацистском главаре Германия добилась прироста экономических показателей.

В пресс-службе экс-главы американской администрации уже опровергли утверждения Бендера. "Это абсолютная неправда. Трамп никогда такого не говорил. Это придуманные лживые новости, которые, возможно, исходят от генерала, уволенного за некомпетентность", - приводит телеканал слова Лиз Харрингтон, официального представителя Трампа.