СМИ: власти Доминиканы усилили охрану президента после убийства лидера Гаити

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Охрана президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера после убийства лидера Гаити Жовенеля Моиза усилена, сообщает в среду местная газета Hoy.

Служба безопасности, состоящая из военных и сотрудников полиции, обеспечивает постоянное усиленное наблюдение и контроль за передвижением транспорта в прилегающих к резиденции президента районах.

Ранее Луис Абинадер поручил полностью закрыть государственную границу с соседней страной. Власти Доминиканской Республики также проверяют информацию о возможном бегстве на территорию их страны людей, причастных к преступлению.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения жена президента Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал население к спокойствию и сообщил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.