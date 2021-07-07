США считают, что ответственным странам надо поддержать трансграничную помощь Сирии

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента США не стал комментировать ход консультаций с Россией по трансграничной помощи в Сирии, но выразил мнение, что "ответственным странам" следует поддержать данный механизм.

"Это один из тех вопросов, который президент США Джо Байден напрямую поднял [в ходе саммита в Женеве 16 июня] с президентом [России Владимиром] Путиным, но не в рамках отношений между странами, а в плане значения человеческих [жизней]", - сказал Прайс в среду в ходе регулярного брифинга.

На вопрос, добились ли США какого-либо прогресса в том, чтобы убедить Россию в необходимости продления трансграничной помощи, глава пресс-службы ответил: "Я не хотел бы давать оценку обсуждениям за закрытыми дверями. Советовал бы обратиться к России по поводу ее позиции". "Ясно, что всем ответственным странам следует выступать за спасение жизней", - сказал он.

Прайс утверждал, что вопрос продления помощи не является политическим или геополитическим.

Механизм трансграничной помощи в Сирии действует с 2014 года. Изначально такие поставки осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом. В результате количество пунктов при продлении работы механизма все уменьшалось, и сейчас действует лишь один - "Баб-эль-Хава".

Западные страны в Совете Безопасности ООН выступают за сохранение механизма трансграничной помощи и увеличение числа пропускных пунктов. Совет Безопасности ООН должен принять окончательное решение по этому вопросу до 10 июля.